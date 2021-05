Indagine sul Pgt a Golasecca, indagati un consigliere, un ex assessore e un ingegnere

La Procura di Busto Arsizio ha avviato una indagine su due diversi filoni riguardanti il Comune di Golasecca, paese vicino a Malpensa.

Venerdì scorso i carabinieri della Compagnia di Gallarate si sono presentati in municipio per acquisire documentazione, un passaggio notato anche da molti abitanti del paese (foto d’archivio).

I carabinieri sono venuti ad acquisire dei documenti del Pgt su delega di un Pm, probabilmente dopo un esposto.

L’inchiesta – del sostituto procuratore Nadia Calcaterra – si muove in realtà su due filoni e ci sono tre indagati complessivamente. Una prima ipotesi di reato riguarda una turbativa d’asta, per cui è indagato un consigliere comunale di maggioranza, che si sarebbe intromesso in una procedura comunale d’assunzione (le procedure sono di esclusiva competenza dei tecnici).

Il secondo filone riguarda appunto il Pgt, questioni legate ad edilizia e urbanistica, riguardanti uno specifico terreno. Per questo secondo troncone dell’indagine sono indagati un’ex assessore e un ingegnere libero professionista, per corruzione.