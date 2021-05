Internet, social e clown: il teatro di “Piambello dal vivo” a Cantello e Lavena Ponte Tresa

Prosegue con successo la rassegna teatrale “Piambello dal vivo”, promossa dalla Comunità montana e da 12 comuni del territorio delle valli dell’alto Varesotto.

Le prime tre repliche della rassegna hanno segnato il tutto esaurito, come domenica scorsa a Besano con il teatro nel bosco che ha suscitato grande entusiasmo del pubblico coinvolto.

Piambello dal vivo questa settimana propone due nuovi appuntamenti previsti nel weekend a Cantello e a Lavena Ponte Tresa.

Si tratta di due proposte di spettacolo per ragazzi, bambini, famiglie e adulti .

Venerdì 28 maggio, alle 20.30 nella biblioteca di Cantello, andrà in scena “DISconnesso, fuga on line”, un testo teatrale sul fenomeno della dipendenza da internet e sull’influenza che puà avere sulla vita reale e quotidiana.

Lo spettacolo scritto e interpretato da Guido Castiglia affronta lo scontro tra realtà fisica e realtà virtuale, una dicotomia resa ancor più evidente dalla pandemia e dal distanziamento sociale.

Sabato 29 maggio, alle 16.30 a Lavena Ponte Tresa è in programma “100% Paccottiglia”, uno spettacolo di clown, teatro fisico, magia comica, giocoleria e acrobatica eccentrica per un pomeriggio di grandi risate (per grandi e bambini) con Francesco ed Alessandro, due artisti torinesi molto divertenti e fantasiosi.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, sul sito di Intrecci teatrali oppure sulla pagina Facebook Intrecciteatrali.

Info 331 31 93531 intrecciteatrali@gmail.com

L’evento è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, dalla Comunità Montana del Piambello, dai comuni di Bisuschio, Besano, Brusimpiano, Cremenaga, Cadegliano Viconago, Cunardo, Clivio, Cantello, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Saltrio.