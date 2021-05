La maggioranza di Cassani apre il “cantiere” per il bilancio 2021, anno 2 di pandemia

A Gallarate si inizia a mettere mano al bilancio 2021. Il passaggio in consiglio comunale avverrà a giugno, ma intanto si è già aperto il confronto interno alla maggioranza, per l’ultimo bilancio del mandato dell’amministrazione Cassani.

La prima riunione preparatoria a Gallarate si è tenuta lunedì sera, nello stesso giorno in cui il centrodestra si riuniva a livello provinciale sul tema politico, per definire le alleanze nelle principali città al voto (Varese, Gallarate e Busto, ma anche centri più piccoli come Caronno Pertusella).

Sul piano politico si assiste ad un riavvicinamento tra Lega ed Fratelli d0’Italia, anche se l’accordo complessivo è ancora da chiudere e deve trovare rappresentanza anche alla terza gamba del centrodestra, Forza Italia. I passi avanti a livello provinciale “raffreddano” un po’ anche le tensioni emerse dentro al centrodestra a Gallarate sulle scelte elettorali, ma intanto – appunto – prosegue l’attività amministrativa, con l’atto più politico di una amministrazione comunale, il bilancio di previsione.

Bilancio 2021 che evidentemente dovrà tenere ancora conto del contesto straordinario di pandemia. Il primo tema non a caso sono «i 2,5 milioni di contributi per emergenza Covid che arriveranno dal governo» dice il sindaco Andrea Cassani. «Probabilmente riproporremo misure come quelle del scorso anno e ne affiancheremo altre di nuove».

Il contesto cambia in fretta. Per esempio: l’anno scorso era emergente il sostegno ai commercianti, mentre la perdita di posti di lavoro dipendente era limitata ai mancati rinnovi, perché per il resto – fino ad oggi – vige il blocco dei licenziamenti.Fino a quando? Quest’anno l’impatto potrebbe essere più significativo.

Emerge ad esempio un dato interessante, dall’analisi delle risorse comunali. «Su 283mila euro messi a disposizione per il fondo di aiuto a chi ha subito la perdita del lavoro a tempo determinato o indeterminato, ad oggi ne sono stati erogati 61mila euro» spiega Cassani. Ma quest’anno appunto l’impatto occupazionale potrebbe essere maggiore. «La misura la porteremo avanti fino al 31 dicembre, quindi c’è ancora una disponibilità di 220mila euro su questo capitolo».

«Oltre a questo stiamo pensando ad altre misure, sicuramente confermeremo l’integrazione a sostegno dei commercianti con il bando NegoziAmo, poi valuteremo anche altre misure».

L’equilibrio tra sostegno all’economia locale e interventi di carattere sociale è il punto su cui si discute e che va affinato. In che tempi? «Settimana prossima porteremo la bozza in giunta, arriveremo in consiglio nella prima settimana di giugno».