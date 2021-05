La Uyba “fa la spesa” a Cuneo: dopo Zannoni ecco Ungureanu

Dodici anni dopo, torna a sventolare la bandiera rumena al palasport di viale Gabardi: se nell’estate 2009 era stata una “big” del calibro di Carmen Turlea ad arrivare a Busto Arsizio per essere una delle punte di diamante della Yamamay di Carlo Parisi capace di vincere la Cev Cup, questa volta tocca a una giovane di grande prospettiva vestire la maglia biancorossa.

Adelina Ungureanu, nata a Botosani nel luglio del 2000, è stata infatti ingaggiata dalla Unet E-Work per la prossima stagione e andrà a rinforzare un reparto schiacciatrici che conta già sulla confermata Gray e sul nuovo acquisto Bosetti, dando a Marco Musso un’opzione ulteriore in quel ruolo. Ungureanu arriva da Cuneo, la stessa società di provenienza del nuovo libero Zannoni che proprio presentando se stessa aveva confermato l’ipotesi dell’approdo a Busto della rumena.

Abile sia in attacco (290 punti, quasi 14 di media a partita) sia in difesa (ben 443 ricezioni con il 36,3% di “perfette”), Ungureanu ha nel servizio uno dei suoi migliori fondamentali visto che mette a referto praticamente un ace a partita. Buono anche il lavoro a muro (31, tra le prime nel ruolo) a conferma di una giocatrice con tante qualità importanti (i dati sono relativi all’ultima stagione). La schiacciatrice dell’Est è attesa alla definitiva consacrazione dopo le due stagioni trascorse con la compagine piemontese.

«Sono in ritiro con la mia nazionale per preparare i prossimi impegni a partire dalla Golden League, e sono molto contenta per la mia prossima stagione a Busto Arsizio – ha detto Ungureanu intervenendo al programma social della Uyba Volley – Ho scelto questa società anche perché voglio migliorare ancora tanto la mia pallavolo e sono sicura che questo sarà l’ambiente giusto per farlo. So anche che c’è una tifoseria molto calda e ho voglia di conoscerla, sperando naturalmente che il pubblico possa tornare presto nei palazzetti. Ringrazio anche Cuneo perché lì sono maturata tanto, sia come pallavolista che come persona».