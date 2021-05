Ladro senza cuore ruba la bici da una comunità per minori, i Carabinieri lo arrestano e la restituiscono

Oltre a commettere un reato è riuscito anche a ferire il cuore di un bambino già sofferente perchè allontanato dalla famiglia e ospitato in una comunità per minori che aveva appena ricevuto una bicicletta come regalo.

Il cittadino italiano, pluripregiudicato, arrestato ieri (giovedì) dai Carabinieri di Saronno passerà alla storia per essere il ladro dal cuore di pietra dopo aver rubato una bicicletta all’interno di una casa famiglia della città degli amaretti.

Fortunatamente la scena del furto è stata notata da un operatore della comunità che ha immediatamente chiamato il 112. Nelle vicinanze c’era una pattuglia dei Carabinieri che in pochi minuti ha trovato e fermato il ladro dal cuore arido, l’ha arrestato e condotto in caserma e restituito la bici al legittimo proprietario.

L’uomo è stato processato questa mattina con rito direttissimo.