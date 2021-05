L’arcivescovo in ospedale per ricordare le vittime varesine del covid

Non si è mai tirato indietro l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, in questo terribile periodo della pandemia.

Non ha avuto paura di raggiungere i punti di sofferenza, è salito in cima al Duomo per pregare la Madonna.

Ed è venuto anche all’ospedale di Circolo, uno degli ospedali più coinvolti soprattutto nella seconda ondata.

“Voi avete molte domande, ma io non ho risposte alle vostre domande oggi. Ho solo una parola amica per voi. Solo questo sono venuto a dirvi”

Così esordisce, nella predica, monsignor Delpini. Ma, infine, di parole amiche, ne regala cinque: «innanzitutto grazie: specialmente in questo luogo, è una parola doverosa. Poi: “preghiamo”, perché noi siamo intelligenti, preparati, organizzati, ma senza di lui non possiamo fare nulla. La terza è “pensiamo” perché abbiamo sempre la mente occupata dall’ultima notizia cercata su internet, ma non troviamo più il tempo di pensare. La quarta è “speriamo” perché su questo si fonda la nostra umanità. Infine vi dico “prendiamoci cura gli uni degli altri”, che non è semplicemente curare come ormai avete scoperto bene. Questo è quello che sono venuto a dirvi, Senza la pretesa di risolvere niente ma con l’umile gentilezza di chi dice “vi sono vicino”».

A conclusione della cerimonia, un altro momento commovente: l’arcivescovo ha benedetto l’albero di Ulivo che da oggi in poi accoglierà pazienti e accompagnatori nella hall del monoblocco: in essa chi ha avuto un parente o un amico morto di covid può lasciare un piccolo sasso bianco in suo ricordo.-