L’assenza negli scatti di Maurizio Gabbana

Sarà presentato domenica 9 maggio alle 10.30 presso Salone Estense di Varese il nuovo progetto fotografico “AssenzA” di Maurizio Gabbana che è esposto al Battistero di Velate dal 8 maggio.

Il volume pubblicato da Antiga Edizioni sarà presentato dall’autore, da GianRuggero Manzoni, critico, scrittore e poeta; Carla Tocchetti, curatrice della mostra al Battistero di Velate; il Sindaco di Varese Davide Galimberti. Interverrà l’Assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. L’evento in partenariato con il Comune di Varese è inserito nel programma “Incontri d’autore” della Biblioteca Civica, con il patrocinio di Antiga Edizioni, Beautiful Varese International Association, Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata, e Associazione CAF. Centro Aiuto Minori e Famiglie. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link.

«Questo nuovo ciclo di opere fotografiche di Maurizio Gabbana – spiega GianRuggero Manzoni – testimonia “il fare della fotografia non un manufatto puramente aggraziato, quindi edonisticamente piacevole, ma uno strumento di indagine che, abbandonando una formulazione tradizionale, entra nel dialettico se non nel concettuale col pittorico, ponendo alla sua base uno scopo specifico, quello di rinnovare una freschezza dello sguardo… di quello sguardo (sul mondo) ormai contaminato e incrostato dalla (in)civiltà delle immagini. Per Gabbana “l’assenza è visibile”, e, in fotografia, visibilissima, ancor più se la si sottolinea tramite spazi scelti, ben precisi, in modo che “solo l’assenza rende il soggetto dello scatto”…»

La mostra al Battistero di Velate sarà allestita fino al 23 maggio. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, e da martedì a venerdì dalle 15 alle 18 con prenotazione (scrivere a battisterodivelate@gmail.com . Finissage domenica 23 maggio dalle ore 11. L’evento è soggetto alla normativa anti-Covid: ingressi contingentati, su prenotazione, presidi igienizzanti e rilevazione della temperatura corporea all’ingresso.

LA MOSTRA

Assenza. Maurizio Gabbana

A cura di Carla Tocchetti

Testo critico: Gian Ruggero Manzoni

Battistero di Velate, Piazza Santo Stefano 1, 21100, Varese

8 maggio – 23 maggio 2021

apertura: sabato 8 maggio alle 11.00

finissage: domenica 23 maggio dalle 11.00

orari mostra: sabato e domenica 11.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00, da martedi a venerdì 15.00 – 18.00 (su prenotazione)

contatti: battisterodivelate@gmail.com

Ingresso libero