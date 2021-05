Le conseguenze del covid sui bambini, se ne parla a Cadrezzate con Osmate

Una serata dedicata alle famiglie per discutere sulle conseguenze che il covid ha avuto sui bambini. Giovedì 27 maggio alle 21 la Scuola dell’infanzia santa Margherita di Cadrezzate con Osmate ospiterà in diretta Facebook il pediatra Vittorio Vezzetti per parlare di covid in età evolutiva.

Nel corso dell’incontro si parlerà degli effetti della pandemia sui più piccoli, sul loro rendimento scolastico, ma si affronterà anche il tema dei vaccini per bambini e ragazzi. A moderare la serata sarà Simone Butera, psicologo dell’età evolutiva e presidente della Scuola dell’infanzia, che parlerà delle conseguenze psicologiche del covid sui bambini e la prevenzione da mettere in pratica.

L’evento è libero e aperto a tutti. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook della Scuola santa Margherita il giorno stesso alle 21. Durante l’incontro, il pubblico avrà la possibilità di porre domande o curiosità ai relatori.