Legnano-Gazzada, sfida a distanza per l’ultimo posto playoff

Ultimo turno di stagione regolare nel Girone C di Serie C Gold e ultimo verdetto ancora da scrivere, quello che riguarda la qualificazione ai playoff. Se infatti Saronno ha blindato da tempo il primo posto in classifica con Milano3 e Gallarate che, di seguito, hanno staccato il biglietto per la seconda fase, resta da assegnare un ultimo pass in bilico tra Legnano e Gazzada.

La Coelsanus è rimasta alle spalle degli Knights per tutto il torneo ma nelle ultime settimane è risalita approfittando anche di qualche netto passaggio a vuoto della squadra di Saini. Mercoledì sera i gialloblu hanno completato l’operazione riaggancio battendo in trasferta Mortara nel recupero (54-67: Lepri 20, Rosignoli 11) e hanno affiancato la Visport a quota 14 punti.

L’ultimo turno è favorevole a Legnano che ospita proprio una Mortara (ore 17) già certa di disputare i playout insieme alla Valceresio; il Sette Laghi di Zambelli attende invece Milano3 che può ancora aspirare al secondo posto in un testa a testa con Gallarate. In caso di vittoria di entrambe le contendenti, a qualificarsi ai playoff sarebbe Legnano che ha battuto Gazzada in entrambi i confronti diretti nel girone.

Sugli altri campi la Esse Solar Gallarate ospita il fanalino di coda Baj Valceresio mentre la capolista Saronno va a fare visita alla Conforama Academy sul parquet della Enerxenia Arena. I varesini, ottenuta la salvezza, sono gli unici senza obiettivi futuri in C Gold mentre le altre squadre vivranno un test importante in vista di playoff e playout.