Leonardo addestrerà i piloti della Royal Canadian Air Force

Leonardo Canada e Babcock Canada hanno firmato una lettera di intenti in base alla quale collaboreranno per il programma canadese Future Aircrew Training (FAcT), con cui il governo canadese prevede di acquisire soluzioni complete di addestramento per gli equipaggi. Si va dalla fornitura di velivoli ai sistemi di addestramento a terra, da istruttori civili, fino ad altri servizi essenziali come il controllo del traffico aereo, la manutenzione di velivoli e delle infrastrutture aeroportuali, alloggi e servizi di ristorazione per la Royal Canadian Air Force. Il contratto, della durata di 20 anni, dovrebbe essere assegnato nel 2023.

Il pacchetto comprende dunque tutto ciò di cui ha bisogno un’aeronautica militare moderna: soluzioni di addestramento avanzate e basate su tecnologie all’avanguardia per ottenere una efficace selezione dei piloti ed i migliori standard di erogazione dei servizi a costi contenuti.

Leonardo e Babcock possono offrire una soluzione moderna e completa grazie alla loro grande esperienza nel fornire servizi e soluzioni addestrative per piloti civili e militari, sia per l’ala fissa che per l’ala rotante. Le due aziende sono pronte ad offrire una soluzione chiavi in mano, innovativa ed in grado di soddisfare tutti i requisiti di addestramento della Royal Canadian Air Force.

Leonardo, in qualità di leader mondiale nel settore dell’addestramento può coprire l’intero sillabo formativo dei piloti, rispondendo pienamente ai requisiti delle più esigenti forze aeree. Un sistema di formazione a terra (Ground Based Training – GBTS), perfettamente integrato con i velivoli, garantisce un addestramento di alta qualità ed una elevata efficienza operativa.

Le piattaforme ed i sistemi offrono ai clienti di tutto il mondo una soluzione di addestramento completa ed i più elevati standard qualitativi in ogni fase della formazione dei piloti. Con una lunga tradizione ed una vasta esperienza nell’addestramento dei piloti militari, Leonardo nella sua storia industriale ha realizzato oltre 2.000 velivoli da addestramento venduti in più di 40 paesi. Dall’addestramento basico a quello avanzato per i piloti di tutte le forze armate, Babcock offre soluzioni tecniche uniche, in diverse aeree geografiche e per diversi tipi di velivolo. Dall’erogazione di servizi di formazione tecnica allo sviluppo dei relativi materiali fino alla manutenzione delle risorse critiche, i clienti si affidano a Babcock per soluzioni di addestramento di livello internazionale.