L’ex “Ultima spiaggia” di Travedona Monate cerca un nuovo gestore

È trascorso più di un anno, ma alla fine l’ex “Ultima spiaggia”, l’accesso al lago più frequentato di Travedona Monate, potrà avere un nuovo gestore. Il bando di gara è stato pubblicato venerdì 28 maggio. C’è tempo fino al 14 giugno (alle 12) per presentare le offerte.

Il bando di gara prevede l’assegnazione della spiaggia sul Lago di Monate in via Milano e di tutte le strutture al suo interno per un periodo di dieci anni. In base a quanto stabilito dal documento, l’edificio principale è riservato solamente al servizio di ristoro e non potrà essere utilizzato per altre finalità.

Il proprietario dell’area è il Consorzio per la tutela e la salvaguardia del Lago di Monate: un ente ormai smantellato e in liquidazione. Nel corso del 2020, questo aveva provocato diversi problemi burocratici. Problemi che hanno impedito la pubblicazione di un nuovo bando subito dopo la scadenza di quello precedente, in pratica “perdendo” una stagione turistica.

Le pratiche di liquidazione del Consorzio sono ancora in corso, ma le amministrazioni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio e Travedona Monate hanno deciso di affidare la gestione del bando per l’ex “Ultima spiaggia” al Comune di Travedona. Tutti i dettagli del bando e i documenti da scaricare per fare domanda sono disponibili sul sito del Comune di Travedona Monate.