Lo spettacolo dei papaveri

I nostri lettori ci hanno inondato di foto. Bellissime, artistiche, naturali, con filtri di ogni genere, arricchendole di particolari e storie di vita.

Una condivisione di energia e positività. Vi omaggiamo una piccola gallery di quegli scatti e diamo alcune indicazioni con una raccomandazione forte: sarete in tanti ad andare ancora a vedere tanta bellezza della natura. Ci raccomandiamo: massimo rispetto e cura perché tutti si possa godere di quei paesaggi senza rovinarli. In altri posti purtroppo è successo e sarebbe veramente un peccato.

DOVE SI TROVANO

Gran parte di queste foto sono state scattate a Magnago che è un comune dell’area metropolitana subito dopo Busto Arsizio. Il paese confina anche con Samarate, Vanzaghello, Castano Primo e Buscate. Raggiungerlo è facile e basta cercarlo con qualsiasi mappa o navigatore.

I campi si trovano, secondo alcune vostre dirette indicazioni, vicino al cimitero, nelle vie via Pablo Picasso, via Manzoni, via Alberine, zona industriale.

TANTA BELLEZZA E I NOSTRI COMPORTAMENTI

La natura ci dona tanto, rispettiamola. Ogni nostro comportamento ha conseguenze, non tocchiamo i fiori e muoviamoci con cura sia per arrivare nei campi, sia muovendoci dentro quegli spazi. Non cogliamo i fiori.