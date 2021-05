Lunedì 3 maggio l’ultimo volo dall’India in arrivo a Bergamo

L’ultimo volo autorizzato proveniente dall’India arriverà lunedì 3 maggio all’aeroporto di Orio al Serio.

Si tratta di un charter effettuato con un Airbus 330 della compagnia HiFly: l’arrivo è previsto per le 19.30 con a bordo 150 persone, tutte residenti in Italia.

I passeggeri, che per rientrare in Italia devono aver effettuato un test antigenico o molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti al volo ed essere negativi, dovranno effettuare un tampone e poi stare in isolamento per almeno 10 giorni in un Covid Hotel della Bergamasca individuato dalle autorità. L’isolamento terminerà se il test a cui si dovranno sottoporre i passeggeri sarà negativo.