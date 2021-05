Il Ministero dell’Ambiente sospende il Masterplan per l’ampliamento di Malpensa

Si ferma tutto. Il Ministero della Transizione ecologica ha sospeso la procedura di Valutazione di impatto ambientale per il piano di sviluppo dei prossimi 15 anni dell’aeroporto di Malpensa, chiamato appunto Masterplan 2035.

Alla base di questo stop c’è, come appare sul sito del ministero, la “Richiesta proponente di sospensione dei termini”.

Il raddoppio del traffico cargo, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità stradale, il tema del rumore, l’espansione logistica verso l’area del Gaggio sono stati i principali punti emersi dalle osservazioni esposte nelle scorso settembre alla presentazione del Masterplan 2035.

Associazioni, privati cittadini e Comuni si erano ritrovati a dover studiare migliaia di pagine e preparare osservazioni nel cuore d’agosto. Tra i punti che erano stati inseriti nel parere inviato alla scadenza dei termini a Roma e su cui era stato chiesto un confronto con Sea, c’era anche l’impatto di uffici, strutture alberghiere all’interno del sedime aeroportuale “senza una adeguata valutazione degli effetti sul sistema economico”

Le Amministrazioni alla fine avevano presentato una serie di osservazioni che guardano alle diverse specificità, tra Comuni a Nord e Comuni a Sud dello scalo, ma anche del territorio circostante, tra Alto Milanese e Piemonte.

Anche Regione Lombardia si era espressa in maniera dubbiosa sul Masterplan. In particolare si era detta preoccupata per l’ambiente e le edificazioni dentro all’aeroporto. «Al di là delle osservazioni puntuali – aveva commentato l’assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo – quello che chiediamo a Sea è un confronto con il territorio per concordare insieme alle amministrazioni interessate uno sviluppo armonico sia dell’aeroporto sia della più vasta area in cui è collocato».