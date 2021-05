Modelli numerici nelle previsioni del tempo, se ne parla al Salone Estense di Varese

La Società Astronomica G.V.Schiaparelli riparte con le manifestazioni culturali in città, in presenza. Come ogni anno è stato preparato un denso programma di eventi, alcuni presso l’Osservatorio di Campo dei Fiori, ed altri a Varese.

Venerdì 21 maggio, alle ore 20, presso il Salone Estense del Comune di Varese verrà tenuta la prima conferenza in presenza dopo molti mesi. Relatore sarà Simone Scapin, fisico e meteorologo del Centro Geofisico Prealpino, che parlerà di “Modelli numerici nelle previsioni del tempo”. Saranno descritti i modelli di previsione, che sono gli strumenti più moderni e potenti a disposizione del meteorologo. Dopo alcune nozioni sulla storia della previsione numerica e dei suoi limiti, si illustreranno le caratteristiche dei modelli globali e locali e come nascono le previsioni dei bollettini e delle app per smartphone che usiamo quotidianamente. Sarà illustrata la ragione dell’incertezza delle previsioni su più giorni e come si cerchi di stimarla, e verranno presentati alcuni esempi dei prodotti di un modello numerico.

La partecipazione alla serata è gratuita, ma, a causa delle normative anti Covid, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a chiara.cattaneo@astrogeo.va.it entro le ore 12 di venerdì 21 maggio.