Moderni e digitali: con Confcommercio basta un touch

Può bastare un touch, un tocco, per modernizzarsi e per utilizzare a vantaggio del proprio business l’universo digitale. Un tocco sul sito, sui social, ma anche nel negozio, nel rapporto con il cliente. Un tocco in più, quello giusto, in grado di farti fare la differenza, di farti compiere quel salto di qualità mai così necessario.

Academy di Confcommercio provincia di Varese ha questo come obbiettivo: indicare la corretta strada che porta alla modernizzazione e alla digitalizzazione dell’azienda per imparare a vincere la concorrenza. Un obiettivo che si cercherà di raggiungere attraverso sette incontri online, aperti a tutti gli associati di Confcommercio e a tutti gli imprenditori dei diciassette distretti del commercio, all’interno dei quali le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria hanno un ruolo centrale.

Zoom e diretta Facebook con Academy Confcommercio Varese

Sarà possibile prendere parte gratuitamente agli appuntamenti utilizzando la piattaforma Zoom, compilando il modulo di iscrizione messo a disposizione da Academy e disponibile nella apposita sezione del sito di Uniascom (www.uniascom.va.it).

Altro canale utilizzabile è la pagina Facebook di Uniascom sulla quale ogni singolo webinar sarà proposto in diretta.

I temi affrontati

Si partirà il 31 di maggio (ore 20.30-22), con un webinar introduttivo nel corso del quale il vicepresidente di Uniascom, Rudy Collini, e i formatori selezionati illustreranno il progetto e le tematiche trattate nel ciclo di incontri, che saranno il punto di partenza per un dibattito sulla digitalizzazione nel mondo del commercio e sulla necessità da parte degli imprenditori di modernizzarsi.

I sette webinar di Academy Confcommercio Varese

Da giugno a dicembre: appuntamento fisso a inizio mese, sempre al lunedì sera e sempre dalle 20.30 alle 22.

Lunedì 7 giugno “Porta il tuo negozio on line”: un webinar dedicato ai commercianti per comprendere come avviare e gestire un’attività di vendita online di successo.

Lunedì 5 luglio “Consigli pratici per le spedizioni: imballaggi, consegne e gestione dei resi”: come trasformare grazie a una politica di reso efficace dei clienti insoddisfatti in clienti fedeli che vi faranno anche buona pubblicità e come offrire agli acquirenti una fantastica esperienza di un boxing.

Lunedì 2 agosto “Come aumentare le conversioni del vostro negozio utilizzando sistemi digitali efficaci”: come abilitare un check-out veloce ed efficace con Shop Pay.

Lunedì 6 settembre “Arrivare ai clienti con Instagram”: quali contenuti funzionano nel dare visibilità all’attività commerciale? Cosa pubblicare per favorire le vendite? Un webinar ricco di esempi pratici utili a comprendere le logiche di Instagram, a destreggiarsi nella scelta di foto e filmati, a diventare creatori di Stories e Reel.

Lunedì 4 ottobre “Prepariamoci al Natale. Idee e strategie per la nostra attività”: i concetti chiave per declinare e sfruttare a nostro favore gli acquisti dicembrini creando un rapporto vincente fra azienda e consumatore.

Lunedì 8 novembre “Come ottimizzare le vendite online nel periodo natalizio”: trucchi e segreti per cavalcare l’onda del Natale e sfruttare questo periodo per posizionare la nostra attività online e giovarne per tutto l’anno.

Lunedì 6 dicembre “Strategie di mail marketing per vendere di più”: comprendere il valore di una buona organizzazione del database di contatti e partire con il piede giusto. Quali piattaforme usare? Come raccogliere e gestire gli indirizzi? Come pianificare le campagne e leggere i report.