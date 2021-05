MV Agusta in crescita: Corsi nono a Le Mans, sfortunato Baldassarri

Quello del Gran Premio di Francia è stato di gran lunga il miglior weekend di questa stagione per le MV Agusta impegnate nel mondiale di Moto2, con tanto di rammarico perché il risultato finale sarebbe potuto essere ancora più interessante.

Sul traguardo di Le Mans il team Forward può infatti festeggiare la prima top ten del 2021 grazie alla nona posizione conquistata da Simone Corsi, autore di una gran rimonta visto che dopo le prime battute della gara si trovava oltre la 20a piazza. Il rammarico è invece legato a Lorenzo Baldassarri, protagonista assoluto nelle prime tornate del GP francese.

“Balda”, autore di una grande partenza, si è addirittura trovato a lottare tra il sesto e l’ottavo posto nei giri iniziali, ma un “lungo” in curva 8 – proprio in contemporanea allo scontro che ha tolto di mezzo Lowes e Vierge – ha costretto il pilota marchigiano a finire nella ghiaia e a perdere tantissimo tempo. La gara è stata quindi segnata da numerose cadute causate dall’umido presente sulla pista al di fuori dalle traiettorie principali.

Una condizione che ha esaltato Corsi, il quale nella seconda parte del G.P. ha iniziato a tenere un passo eccellente grazie al quale ha superato numerosi avversari. L’esperto poliziotto romano si è quindi ritrovato in un gruppo folto di moto che si è dato battaglia nelle tornate finali: troppo veloci, davanti a lui, Ogura e Di Giannantonio, ma l’alfiere MV ha respinto tutti gli attacchi alle sue spalle.

L’epilogo del weekend francese (Baldassarri 18°, Marcon 21°) premia quindi la costanza del box Forward e il lavoro svolto nell’ultimo periodo: a Le Mans le F2 della Schiranna hanno potuto contare su una serie di aggiornamenti tecnici che hanno immediatamente innalzato il livello delle moto (Corsi e Baldassarri sabato hanno disputato anche il Q2 per la prima volta) e che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti iridati. Sul traguardo doppietta per il team Ajo Ktm con Raul Fernandez e Remy Gardner, terzo Marco Bezzecchi e quarto il pilota di Garbagnate, Tony Arbolino.

MOTOGP, ANCORA MILLER

Anche in MotoGP non sono mancati i numerosi colpi di scena sottoforma di cadute e di cambi moto per via della pioggia. Tra i tanti sono finiti a terra anche Morbidelli e Marquez (ben due volte, una delle quali quando era in testa). Al termine del G.P. a festeggiare è stata di nuovo la Ducati con l’australiano Jack Miller al secondo successo consecutivo, primo davanti all’altra Desmosedici (Pramac) di Zarco. Podio completato dalla Yamaha di Quartararo che torna in testa al mondiale davanti a Bagnaia, oggi quarto in rimonta anch’egli su Ducati.