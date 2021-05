Nuova gestione per il distributore di via Luino a Ponte Tresa, al via la ristrutturazione

Grazie al lavoro dell’Ufficio Segreteria, la Giunta Comunale ha approvato il progetto che avvia il procedimento di gara per affidare in concessione per un periodo di 12 anni il distributore di carburante di via Luino. «Si tratta di una procedura di gara complessa, che ha impegnato i nostri uffici a confrontarsi con l’istituto della concessione» – ha commentato il sindaco Massimo Mastromarino.

La gestione prevede un intervento complessivo di 135.000 euro per la ristrutturazione dell’intero impianto, la sistemazione esterna, la revisione accurata delle cisterne e l’installazione di colonnine self-service.