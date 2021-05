Partono i lavori al cimitero di Case Nuove, via anche l’Eternit

Partono i lavori al cimitero di Case Nuove, la frazione di Somma Lombardo di fianco all’aeroporto di Malpensa: l’intervento – valore di 85mila euro – è affidato alla Spes, la società comunale che ha in appalto la gestione dei cinque camposanti sommesi.

«Partiamo consolidamento statico della struttura dei colombari-loculi e procederemo poi con la manutenzione straordinaria con sostituzione delle coperture dei colombari, che attualmente sono in Eternit» dice Massimiliano Albini, amministratore della società comunale

Il cimitero di Case Nuove è il più anomalo di Somma Lombardo, perché è a servizio della frazione ormai quasi disabitata, ma che è ancora frequentata da molte famiglie che hanno ancora qui dei legami, compresi appunto i loro cari defunti (e in effetti il camposanto è tutt’altro che piccolo, se confrontato con le poche case rimaste).

Da tempo il cimitero di via Da Vinci attendeva un intervento, dopo un parziale cedimento nella struttura all’ingresso. «Ora procederemo con il consolidamento con iniezioni cementizie, da lì proseguiremo poi con le manutenzioni anche sui marciapiedi. Mi scuso per il ritardo, ma abbiamo dovuto rispettare tempi di procedura che non dipendevano da noi. Spes però c’è e sta intervenendo».

Al via le manutenzioni al cimitero di Maddalena di Somma Lombardo

Spes sta per avviare anche un altro intervento manutentivo su un cimitero, quello di Maddalena, la frazione che si affaccia sulla valle del Ticino. Qui l’intervento prevede «la manutenzione del tetto in coppi e il rifacimento delle guaine della parte vecchia dei colombari». Saranno inoltre rifatti i pluviali sul lato posteriore, che sono stati rubati dai “cacciatori di rame” che spesso prendono di mira proprio i cimiteri isolati.

Nella zona di Maddalena sono previsti anche lavori comunali per la nuova ciclopedonale che collegherà la frazione e il suo piccolo camposanto.