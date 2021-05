Pedalare sul Lago Maggiore, al Verbella di Sesto Calende sbarca l’e-bike acquatica per il turismo sostenibile

“Pedalare” sulle acque del Lago Maggiore, adesso si può. Presentata questa mattina, mercoledì 26 maggio, in occasione del progetto Varese Sport Commission, la nuova bici acquatica Manta 5, un piccolo gioiello di “innovazione green” dotata di motore elettrico a zero emissioni che rende la “hydrofoil bike” un nuovo mezzo per attrarre sui laghi della Provincia tutti gli appassionati che vogliono vivere un’esperienza che unisce sport e turismo sostenibile.

Alla Marina di Verbella, in prossimità dell’Idroscalo Sant’Anna, la storica rampa di lancio dei Savoia Marchetti – dove negli anni Trenta i “gioielli tecnologici” della Provincia del Volo permisero le grandi traversate atlantiche dell’aeronautica italiana – Sesto Calende ha ospitato stamani la speciale e-bike, simbolo di un nuovo importante passaggio di testimone, insieme ai grandi successi del Varesotto legati al volo, nel campo della mobilità.

Come spiegato da Danilo Frattini di Acquaride, l’azienda milanese che distribuisce la e-bike in Italia e Svizzera, Manta 5 nasce in Nuova Zelanda, dove la bici d’acqua dalla lunghezza di quasi 2 metri per un uno e mezzo di altezza- facilmente smontabile e relativamente leggera (30kg) – viene prodotta.

Un mezzo mobile, dunque, altamente tecnologico e, al tempo, stesso, ecologico e di grande fascino anche grazie al motore elettrico a zero emissioni e con un foil in fibra di carbonio che permette infatti alla bici di di riprodurre il più fedelmente possibile l’esperienza ciclistica in acqua. I suoi sette livelli di assistenza alla pedalata ne fanno inoltre un mezzo adatto a ogni grado di preparazione atletica: dallo sportivo super-appassionato al turista neofito.

«La tecnica di emersione prevede una partenza dalla spiaggia, cioè da terra, una partenza dal pontile e una partenza da acqua alta per fare in modo che la bici sia governabile in qualsiasi contesto – spiega Frattini-. La velocità della pedalata è automatica: dopo ¾ di pedalata entra già in funzione, al massimo della potenza con una batteria che ha una durata dalle 2 ore alle 6 ore a seconda del tipo di velocità e assistenza che viene richiesta dalla pedalata».

«La scelta di portare in Italia Manta 5 – conclude Frattini – è data anche dalla propensione lacustre e marina della Penisola, unita alla capacità imprenditoriale e turistica che hanno reso il terreno ideale per proporre la bici d’acqua».

Attrattività, sport e green

“Attrattività, green e active”, sono le tre parole chiave del progetto Sport Commission di Camera di Commercio, come sottolineato anche da Antonio Franzi, che ha voluto supportare questa iniziativa, intravedendo in Manta 5 una opportunità per gli operatori turistici dei Laghi.

«Questa nuova e-bike rappresenta l’attrattività di cui adesso potranno godere tutto il lago e Sesto Calende, porta tra il Maggiore e il Ticino – ha dichiarato il vicesindaco di Sesto Calende (e assessore al Turismo) Edoardo Favaron, poco prima della pedalata inaugurale di Marco Beretta -. Riportare i turisti, anche stranieri, deve essere la priorità per il turismo del territorio».

«Un’innovazione all’insegna della sostenibilità, per offrire nuove occasioni di sviluppo a quel settore turistico sui nostri laghi che s’appresta a un’estate di pieno rilancio dopo le pesanti difficoltà generate dall’allerta sanitaria» ha commentato Anna Deligios a nome del presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi.

«Come Camera di Commercio – aggiunge Lunghi – abbiamo voluto offrire agli operatori turistici l’occasione di entrare in contatto, tra i primissimi, con questa vera e propria bicicletta elettrica che permette di pedalare sull’acqua. Per gli albergatori, il disporre di questi mezzi da mettere a disposizione dei propri visitatori potrebbe costituire un elemento aggiuntivo di competitività. Per giovani intraprendenti, inoltre, potrebbe esserci l’opportunità di avviarsi verso un’eventuale attività d’impresa. Non manca neppure la possibilità, per gli organizzatori varesini di eventi sportivi, di proporre vere e proprie gare in sella a una bicicletta elettrica in mezzo al lago o, comunque, a ciascun corso d’acqua di cui è ricco il nostro territorio».