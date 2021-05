Perde il controllo dell’auto sulla 336, traffico difficoltoso all’altezza di Somma Lombardo

Ancora un incidente lungo la superstrada 336 della Malpensa. Dopo il suicidio di questa mattina che l’ha bloccata in una direzione per oltre tre ore, un nuovo incidente sta condsizionando la circolazione stradale nel tratto tra lo svincolo per il T1 e l’uscita per Somma Lombardo, in direzione A8.

Dalle prime informazioni sembra che sia rimasta coinvolta solo un’auto che sarebbe finita contro le barriere laterali senza coinvolgere altri mezzi. Ferito un uomo di 41 anni, trasportato in ospedale in codice giallo da un’ambulanza. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.