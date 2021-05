Pioggia tutto lunedì, poi tornerà il sole

È come se “l’invernino di San Giorgio“ avesse sbagliato mese, e cioè che quella recrudescenza meteo che si verifica verso l’ultimo terso del mese di aprile – San Giorgio si celebra il 23 aprile – fosse stata posticipata di un mese, finendo a maggio.

Eppure è così, dal punto di vista meteo, sebbene questa perturbazione che ha portato pioggia e soprattutto freddo presto se ne andrà. Colpa, secondo il Centro geofisico prealpino di Varese delle correnti da SudOvest “collegate alla saccatura in evoluzione sulle isole Britanniche spingono masse d’aria umida verso l’Europa meridionale. Una perturbazione sta transitando sui nostri cieli e si allontanerà in serata. In seguito veloce miglioramento e graduale aumento della pressione atmosferica“.

Questa la situazione. Ma cosa ci aspetta per i prossimi giorni? Tornerà il sole.

Quindi per oggi, lunedì 24 maggio è previsto “cielo molto nuvoloso o coperto. Rovesci e temporali al mattino e nel pomeriggio con fenomeni localmente intensi. Neve sulle Alpi oltre 2100 m. In serata via via asciutto. Temperature massime in calo“.

Martedì “al mattino ancora passaggi nuvolosi soprattutto sulla Lombardia Est, poi cielo sereno. Asciutto e ventilato nel pomeriggio. Temperature massime in sensibile aumento. Mite“, mentre mercoledì proseguirà il bel tempo con tempo generalmente soleggiato salvo qualche passaggio nuvoloso nel pomeriggio. Asciutto o isolati rovesci in montagna. Temperature massime in lieve calo, ma sempre mite.

La tendenza per giovedì e venerdì: “Generalmente soleggiato con qualche passaggio nuvoloso. Asciutto o rari rovesci nel pomeriggio. Temperature massime in aumento”.