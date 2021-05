Pregiudicato fermato nel bosco, foglio di via da Nosate e Castano Primo

Ieri pomeriggio, agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate mentre transitavano nell’area boschiva davanti al cimitero di Nosate, hanno notato nella boscaglia una macchina sospetta.

Nel procedere ai controlli del caso, gli agenti hanno fermato un soggetto pregiudicato, già noto agli agenti di Castano Primo in quanto già denunciato in passato per altri reati e collegato al mondo degli stupefacenti.

Gli agenti, dopo gli accertamenti di rito e l’accompagnamento presso il locale Comando, hanno notificato all’uomo l’avvio del procedimento di allontanamento dai territori comunali interessati, nonché accertamenti per la verifica del possesso della patente di guida.