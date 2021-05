Il ristoratore esorcizza il maltempo e i luoghi comuni: “Ricordo che quest’anno non c’è il luna park…”

L’ironia non gli è mai mancata nemmeno nei momenti più complicati nel pieno del lockdown e dei divieti per ristoranti e locali pubblici. Alessandro Ozzella, titolare del Circo OZ di Bobbiate, scherza su Facebook con uno dei “tradizionali” luoghi comuni primaverili varesini che vuole il luna park portatore di pioggia sulla città.

Dopo una settimana di precipitazioni in concomitanza con la riapertura di bar e ristoranti in zona gialla, Ozzella con un post su Facebook ha voluto giocare con questo mito ed esorcizzarlo: “Ricordo a chi di dovere che quest’anno non c’è il luna park. Eddai”, ha scritto il ristoratore.

“Evidentemente basta chiedere”, ha aggiunto ancora Ozzella, visto che oggi il maltempo ha concesso una tregua consentendo ai locali attrezzati di servire pranzi e cene all’aperto, opportunità sfruttata da diversi clienti ben contenti di potersi sedere al ristorante e godere di un po’ di “normalità”.