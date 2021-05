Una rotonda al posto del semaforo sulla provinciale a Ternate

Partiranno lunedì 24 maggio i lavori per la nuova rotatoria in via Milano, lungo la provinciale n.18, a Ternate. La rotonda sostituirà il semaforo che fino a questo momento ha regolato l’incrocio.

L’opera dal valore di 189.008,70 euro a cui si deve aggiunge l’iva è a carico della Provincia di Varese. La conclusione dei lavori è prevista entro un periodo massimo di sei mesi.

«Come promesso durante la campagna elettorale – commenta l’amministrazione comunale -, fin dal nostro insediamento nel maggio 2019 abbiamo lavorato per vedere attuata questa importante opera pubblica per il paese, che consente finalmente di mettere in sicurezza l’incrocio tra la Via Roma e Via Ponticello e la strada provinciale, riqualificando allo stesso momento l’area in questione».