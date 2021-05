Schianto a Gorla Maggiore, quattro feriti

È di quattro persone ferite sembra in modo non grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, 12 maggio a Gorla Maggiore in via Giuseppe Verdi.

Nell’incidente dove sono rimaste ferite quattro persone – tra cui anche una giovane di 12 anni – sono intervenute quattro ambulanze oltre alla polstrada di Busto Arsizio e i vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8.