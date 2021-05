Si chiude il cerchio e si torna a casa

Sveva l’avevamo conosciuta nei mesi durissimi della prima ondata. Lei, come Christian erano stati simbolo della passione, della cura, dell’impegno fino allo stremo delle forze.



Una lotta impari, ma con il sorriso, la determinazione e l’arte. Si, l’arte, perché il medico al pianoforte e lei con le sue parole, hanno fatto molto più del loro dovere, di quanto professionalmente sanno svolgere ogni giorno da anni, hanno dato conforto, hanno nutrito l’anima delle persone.

Oggi riprendiamo un altro saluto di Sveva e la ringraziamo a nome di tutti. Persone come lei rendono il mondo migliore, oltre salvare le vite umane.

Grazie

“È tutto scritto, ed è qui dentro, e viene tutto via con me…”

Fine del capitolo al “gate 6”,

si chiude il cerchio.

Lasciarmi questa porta alle spalle oggi

mi è costata una fatica che mai avrei immaginato,

ma lo faccio con il cuore colmo,

delle profonde amicizie in più e con la consapevolezza che, qualsiasi cosa accada,

vi porterò con me ovunque.

Grazie MODULO O, è stato un onore,

e il miglior imprevisto che potesse capitarmi.

Resterà comunque il ricordo..

Ad maiora.

Da Facebook nel giorno, ieri, che ha lasciato l’ospedale in Fiera a Milano.