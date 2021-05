Si dividono le strade di Pozzecco e della Dinamo Sassari

Si separano dopo due stagioni le strade della Dinamo Sassari e di Gianmarco Pozzecco. Oggi – lunedì 31 maggio – la società sarda ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con l’allenatore che era arrivato in Sardegna nel febbraio del 2019.

Il comunicato del club sardo:

La Dinamo Banco di Sardegna comunica la risoluzione consensuale del contratto con coach Gianmarco Pozzecco. Al tecnico arrivato in Sardegna nel febbraio 2019 il ringraziamento da parte della società: “Ringraziamo Gianmarco per il lavoro svolto in queste tre stagioni sulla panchina biancoblu _dice il presidente Stefano Sardara_: nonostante oggi le nostre strade si separino i due trofei vinti insieme, la Fiba Europe Cup e la Supercoppa Italiana 2019, sono pagine della storia della Dinamo che resteranno sempre patrimonio comune. A Gianmarco l’augurio per un brillante prosieguo di carriera”.

Il saluto di Gianmarco Pozzecco: “Voglio ringraziarvi, grazie a tutti. Per sempre uno di voi“.