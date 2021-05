Si ribalta con l’auto sulla provinciale di Orino

Incidente stradale questo pomeriggio, mercoledì 26 maggio a Orino lungo la strada provinciale 45.

L’auto guidata da una ragazza si è ribaltata senza il coinvolgimento di altri mezzi lungo la strada provinciale 45 quasi all’altezza dell’abitato.

Gravi i danni per il veicolo, per fortuna lievi le conseguenze per la giovane trasportata in codice verde al pronto soccorso (immagine di repertorio).

Sul posto Sos di Cunardo e vigili del fuoco di Varese per rimettere in carreggiata il veicolo.