La piazza di Orino e la raccolta della carta, l’ironia di un lettore “Scripta manent…”

Gentile redazione,

Un tempo era il netturbino, poi si sa l’idioma evolve e alla porta bussa l’operatore ecologico. È l’alba di un nuovo giorno, il mondo dorme ancora, il silenzio viene rotto da un diesel cassonato di color verde speranza. È il green che acciuffa le immondizie, che mette ordine, che raccoglie sacchi gialli di plastica riempiti.

Plastica e cartone, la prima disciplinata, a modo, in fila indiana, la seconda la carta, indisciplinata, libera, dissoluta, sbarazzina di andarsene dove vuole! Eppure questa mattina prima che passasse il mezzo evergreen a quattro ruote, sia la plastica sia la carta erano in ordine come soldatini di antiche raccolte impolverate. La carta dormiva col cartone, la plastica sudava dentro al sacchetto giallo pastello.

Poi, l’imponderabile!

Si avvicina un uomo, prende il cartone lo innalza a mo’ di trofeo lanciandolo dentro al cassone motorizzato, la carta invece, vista la malaparata furbescamente se ne guarda bene dal farsi mettere in gattabuia dal baldo giovine. Ho sentito esclamare dall’omino ecologico: “Problemi tuoi, rimarrai da sola abbandonata come carta randagia in codesto suolo pubblico!” L’afrore del diesel inonda l’aere, il furgoncino se ne va alla prossima ” fermata a richiesta “. Guardo la carta festante, monella, gioca col vento che la rende libera nell’aria.

Mi torna in mente un vecchio adagio: verba volant, scripta manent, le parole volano, gli scritti rimangono.

Chissà poi cosa ci sarà scritto sulla carta svolazzante!

Luca Carraro

Orino