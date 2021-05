Sole e nuvole e qualche pioggia nel fine settimana

L’alta pressione risale oggi dal Mediterraneo con bel tempo estivo ma lascerà spazio domani ad una bassa pressione sull’Europa orientale che spingerà verso le nostre regioni masse d’aria un poco più instabili sabato e più asciutte ma meno calde da domenica.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano che venerdì sarà soleggiato, con poche nuvole in dissoluzione di primo mattino e nuvole di bel tempo pomeridiane sui monti. Asciutto, caldo quasi estivo. Velature in serata a partire da Piemonte e Lombardia occidentale.

Sabato sarà in parte soleggiato con passaggi nuvolosi. Massime stazionarie o in leggero rialzo. Dal tardo pomeriggio nubi torreggianti lungo i rilievi con qualche rovescio o temporale, raramente in pianura.

La domenica sarà abbastanza soleggiata, qualche nuvola irregolare al mattino. Lungo i rilievi annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio che potrebbero portare rari rovesci su Orobie, Valtellina, alto Garda.

La tendenza per la prossima settimana prevedere lunedì 31 e martedì 1 giugno tempo soleggiato, con nuvole pomeridiane e rari rovesci sui monti, oppure asciutto. Temperature massime verso 25°C, nelle medie stagionali.