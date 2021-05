Torna il Mercatino dell’Usato affidato dal Comune di Castelseprio in via sperimentale all’Associazione Del Seprio, no-profit che si occupa di promuovere iniziative sociali, sportive, di volontariato e culturali. Domenica 9 maggio inaugurerà il primo mercatino che sarà attivo per i visitatori dalle 8 alle 14 nel pieno rispetto della normativa Covid-19, sia per gli espositori che per il pubblico.

Questo mercatino ha una lunga tradizione sul territorio, ed è riconosciuto sia dai cittadini che dagli espositori, come momento d’incontro sociale e storico attraverso la presenza di oggettistica che rievoca epoche lontane.

Il Mercatino dell’Usato, in via San Giuseppe, conta circa un centinaio di espositori che spaziano in tutti i campi dell’oggettistica, dall’antiquariato al collezionismo, e che consentono di fare un vero salto nel passato con l’opportunità di poter tornare a casa con oggetti davvero unici.

Saranno presenti come espositori anche diverse associazioni che si occupano dei più bisognosi.

L’Associazione Del Seprio ha messo in campo tutti gli strumenti a sua disposizione, i volontari e il massimo impegno per rendere questa prima edizione del 2021 sicura e Giuseppe Fogliano, Presidente dell’Associazione Del Seprio ci ha raccontato “Siamo felici di poter finalmente ridare ai cittadini e agli espositori un’occasione sociale e territoriale come il Mercatino Dell’Usato e ringraziamo il Comune per il supporto”.