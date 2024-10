Incendio a Castelseprio, stabile inagibile

Incendio nella notte a Castelseprio. Alle ore 22.30 di lunedì 7 ottobre tre squadre di vigili del fuoco con due autopompe e una autobotte sono intervenute nel comune di Castelseprio in via Dante per l’incendio del tetto di un’abitazione. Lo stabile è stato dichiarato inagibile.

