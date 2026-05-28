Il borgo scomparso e riscoperto: a giugno le occasioni migliori per conoscere Castelseprio

Un giugno per scoprire la “città scomparsa” di Castelseprio, il borgo – nato da un castrum romano – distrutto nel 1287 dai milanesi: il Parco Archeologico di Castelseprio apre le sue porte con una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta dell’archeologia, della natura e della ricerca scientifica.

Tra eventi speciali, visite guidate e attività per famiglie, il sito patrimonio UNESCO sarà protagonista delle Giornate Europee dell’Archeologia in programma sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, entrambe a ingresso gratuito.

Per l’occasione il pubblico potrà partecipare a due giornate pensate per valorizzare il patrimonio storico e ambientale del parco, con iniziative rivolte sia agli appassionati di archeologia sia alle famiglie.

Il programma prenderà il via sabato 13 giugno alle ore 11 con la presentazione del progetto internazionale di ricerca “VISTA – Visual Investigation of Santa Maria Foris Portas (Castelseprio): Techniques & Analysis”, dedicato alla celebre chiesa di Santa Maria Foris Portas e al suo straordinario ciclo pittorico. L’incontro offrirà un approfondimento sulle nuove tecnologie utilizzate per lo studio e la conservazione degli affreschi.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio ai più piccoli con “Scatti del passato”, laboratorio per bambini organizzato in collaborazione con Abbonamento Musei Lombardia. L’attività permetterà di scoprire come le fotografie possano aiutare a ricostruire le trasformazioni del paesaggio nel corso del tempo.

La giornata si concluderà alle 21 con “Il bosco dopo il tramonto”, una passeggiata serale guidata dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Coordinamento PLIS Insubria Olona, alla scoperta dei suoni e della vita del bosco nelle ore notturne.

“Scavi aperti” al 14 giugno”

Domenica 14 giugno saranno invece protagonisti gli “Scavi Aperti”, occasione speciale per visitare da vicino le aree di ricerca insieme ad archeologi e studiosi impegnati nelle indagini sul campo. I visitatori potranno conoscere le attività di studio in corso e le ultime novità emerse dagli scavi.

Le visite guidate si svolgeranno in tre turni: alle ore 11, 14.30 e 16, con ritrovo dieci minuti prima presso l’Info Point del parco.

Le altre iniziative

Gli appuntamenti si inseriscono nel calendario di iniziative del mese di giugno al Parco Archeologico di Castelseprio, che comprende anche due ulteriori giornate di ingresso gratuito: martedì 2 giugno per la Festa della Repubblica e domenica 7 giugno in occasione della #Domenicalmuseo.