Tornano sole e spettacoli in teatro nel weekend dei bimbi che festeggiano le mamme

Come vuole la tradizione, la seconda domenica di maggio cade la Festa della mamma, da festeggiare in un weekend di sole e di riaperture: settimana scorsa è toccato ai musei, questa ai teatri che tornano a proporre spettacoli per bambini mentre l’oasi della Palude Brabbia torna a proporre visite guidate e laboratori.

FESTA DELLA MAMMA

Busto Arsizio: il Teatro sociale riapre ai bambini: “Una storia per te”. In occasione della Festa della mamma venerdì 7 maggio alle ore 17.15 il Foyer del Cajelli propone “Il Favoloso Gianni”, con Progetto Zattera Teatro – Leggi L’articolo

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana consiglia a bambini due libri dedicati alla Festa della mamma, ricchi di affetto e infinita delicatezza, tra poesia e risate> Scopri di più

Gazzada Schianno: l’iniziativa della Commissione Biblioteca propone di festeggiare le mamme con un libro sospeso. Diverse sono le scatole sparse in alcuni punti del paese dove si potranno lasciare volumi da donare alle mamme nel giorno a loro dedicato > La proposta

Nelle piazze: come ogni anno per la Festa della mamma rifiorisce l’azalea di Airc e sostiene la ricerca. Un regalo speciale per le mamme e per le persone cui vogliamo bene, un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati – Leggi L’articolo

STORIE E SPETTACOLI

Cunardo: con “Aspettando Mangiafuoco”, torna Piambello dal vivo. Lo spettacolo per famiglie di domenica 9 maggio alle ore 17 al parco Formentano di Cunardo apre due mesi di eventi teatrali diffusi nella Valle del Piambello – Leggi L’articolo

Besozzo: la nona e ultima favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna si intitola “Con Kandinskij nei paesi della fantasia”. 23 coloratissime tele del precursore e fondatore della pittura astratta raccontano una storia originale, nata per avvicinare i bambini all’arte > Leggi qui

Varese: Cortisonici 2021 prende il via con la sezione dedicata ai più giovani online e in presenza al Cinema Teatro Nuovo, da a sabato 8 maggio a martedì 11 maggio > Scopri di più

Si legge perché… siamo quelli della notte, a qualsiasi età. “Anche nelle famiglie in cui i genitori non hanno mai vietato la lettura e si mantengono discreti, ci sono bambini che leggono sotto le lenzuola, la torcia elettrica in una mano, loro lì e tutto il mondo fuori”. Betty Colombo ci racconta fascino notturno della lettura > Guarda qui

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Varese: dal blog al libro, è fresco di stampa “Le ricette di Nino” a cura della nutrizionista Laura Sciacca per bambini per un approccio al cibo divertente, sano ed equilibrato con immagini ricche di dettagli e fantasia > Scopri di più

IN NATURA

Inarzo: domeniche di maggio in Palude Brabbia, tra visite guidate e laboratori per bambini. Si comincia il 9 maggio con visita guidata alla torretta di osservazione in mattinata e, nel pomeriggio, il laboratorio “Vita sott’acqua” per i più – Leggi L’articolo

Lomazzo: ha riaperto il Centro della biodiversità del Parco Lura. Riprendono le attività di educazione ambientale di Koiné al Centro biodiversità di Lomazzo, aperto tutte le domeniche di maggio dalle 10 alle 17 > Leggi qui

Varese: riapre la funicolare del Sacro Monte di Varese: gli orari del 2021. Il servizio pubblico è il modo più sostenibile per raggiungere il borgo, patrimonio UNESCO apprezzato da varesini e turisti, e i sentieri che si diramano lungo il Campo dei Fiori – Leggi L’articolo

Lago Maggiore: per le Isole Borromee sul Lago Maggiore la stagione inizia con l’apertura nei soli fine settimana del mese di maggio e proseguirà da giugno con possibilità di ingresso anche infrasettimanale – Leggi l’articolo

Via Francisca del Lucomagno: la Lombardia da Nord a Sud lungo i sentieri della Via Francisca del Lucomagno. A piedi, in bici o special bike tra arte, natura, spiritualità alla scoperta di parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie; perfetta come gita del week end o come viaggio di più giorni è la soluzione slow per scoprire il bello che ci circonda > Leggi l’articolo

MUSEI

Somma Lombardo: tra i primi a riaprire il museo di Volandia ha in serbo per i bambini un nuovo gonfiabile posizionato nell’area esterna che va ad aggiungersi a quello già presente nell’area giochi interni > Qui tutte le info

Meina (VCO): il “Cultural park” del Museo di Meina ha diverse proposte per grandi e piccini, sempre e solo su prenotazione. In particolare nella kids-area, bambini e ragazzi potranno realizzare disegni a tema che si animeranno davanti ai loro occhi in un grande acquario virtuale > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

Per tutti: tra solidarietà, musica e teatro, un fine settimana con il sole accompagnerà gli appuntamenti in presenza, i percorsi nella natura e le gite fuori porta> Cosa fare nel weekend