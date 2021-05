Weekend tra solidarietà, musica e teatro e una domenica dedicata alla mamma

Sarà un weekend di sole e tanti appuntamenti da scegliere tra chi ama l’arte, la natura, la musica e il teatro. Si ricorda anche la Giornata mondiale della Croce Rossa con un mercatino solidale e la Festa della Mamma.

METEO

PREVISIONI – Fine settimana col sole, ma durerà poco. Torna il bello nel weekend ma è in arrivo una nuova perturbazione che porterà instabilità fra lunedì e martedì prossimo – Leggi L’articolo

EVENTI

VARESE – A Varese si celebra la Giornata mondiale della Croce rossa. Il mercatino, una raccolta alimentare e il racconto di un anno di pandemia: le iniziative organizzate sabato 8 maggio dal Comitato di Varese, Gazzada e Tradate – Leggi L’articolo

ARCISATE – Cancro al seno, dalla prevenzione alla cura. Un incontro online ad Arcisate. Venerdì 7 maggio sul sito del Comune un incontro dedicato alla prevenzione di questo tumore che se diagnosticato in tempo ha un’aspettativa di guarigione del 90% – Leggi L’articolo

VARESE – Corno d’Africa e conflitto nel Tigray protagonisti dell’ultimo incontro del festival Ubuntu. L’episodio conclusivo dell’Ubuntu Festival Digital Edition – Varese chiama Africa e si terrà sabato 8 maggio alle 18.30 – Leggi L’articolo

VARESE – A spasso verso la palude per difendere via Selene. Domenica 9 maggio il comitato “Difendiamo Selene” organizza una camminata con partenza dalla chiesa di Bizzozero intorno all’area umida della Stoppada – Leggi L’articolo

VARESE – Pronto il rito del faro per la patronale di San Vittore a Varese. Sabato 8 maggio alle 11 nella Basilica di San Vittore il prevosto di Varese, mons. Luigi Panighetti celebrerà la messa con l’antico rito del faro, in memoria del patrono della città – Leggi L’articolo

INARZO – Domeniche di maggio in Palude Brabbia, tra visite guidate e laboratori per bambini. Si comincia il 9 maggio con visita guidata alla torretta di osservazione in mattinata e, nel pomeriggio, il laboratorio “Vita sott’acqua” per i più – Leggi L’articolo

LUINO – TRADATE – Dona la spesa, a Luino e Tradate con Nova Coop. L’8 maggio, nei 65 negozi della rete vendita Nova Coop in Piemonte e in Lombardia sarà possibile aderire alla raccolta di beni di prima necessità da destinare alle persone in difficoltà. In provincia di Varese l’iniziativa coinvolgerà i punti vendita di Luino e Tradate – Leggi L’articolo

FESTA DELLA MAMMA – Festa della mamma, l’azalea di Airc rifiorisce per sostenere la ricerca. Un regalo speciale per le mamme e per le persone cui vogliamo bene, un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati – Leggi L’articolo

TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Il Teatro sociale riapre ai bambini: “Una storia per te”. In occasione della Festa della mamma venerdì 7 maggio alle ore 17.15 il Foyer del Cajelli propone “Il Favoloso Gianni”, con Progetto Zattera Teatro – Leggi L’articolo

CUNARDO – Con “Aspettando Mangiafuoco”, torna Piambello dal vivo. Lo spettacolo per famiglie di domenica 9 maggio alle ore 17 al parco Formentano di Cunardo apre due mesi di eventi teatrali diffusi nella Valle del Piambello – Leggi L’articolo

MUSICA

MUSICA – La stagione della musica classica riparte da Caravate. Sabato 8 maggio nella chiesa parrocchiale il concerto con musiche di Pergolesi e Vivaldi. Interpreti Romanazzi, Bernini e Cadario con l’Orchestra Vivaldi di Sondrio – Leggi L’articolo

MENDRISIO (CH) – Il giovane talento Andrea Jermini in concerto per Musica nel Mendrisiotto. Venerdì 7 maggio alle 14, la 43° stagione concertistica dell’associazione prosegue con un nuovo appuntamento in streaming – Leggi L’articolo

TURISMO

TURISMO – Bit Digital Edition: Varese protagonista. La presenza grazie a Camera di Commercio in rete con enti locali e associazioni di categoria. L’innovativa versione telematica della più importante rassegna del turismo in svolgimento dal 9 al 14 maggio – Leggi L’articolo

VARESE – Riapre la funicolare del Sacro Monte di Varese: gli orari del 2021. Il servizio pubblico è il modo più sostenibile per raggiungere il borgo, patrimonio UNESCO apprezzato da varesini e turisti, e i sentieri che si diramano lungo il Campo dei Fiori – Leggi L’articolo

VARESE4U – ARCHEO – Un podcast per scoprire Castelseprio e il Monastero di Torba. Pronta la nuova iniziativa di Varese4U – Archeo, una serie di podcast, delle vere e proprie audioguide, per promuovere i beni archeologici della provincia di Varese – Leggi L’articolo

TURISMO – Un giorno o un weekend a Como? Il Comune racconta cosa vedere in città. Video e brochure, in quattro lingue, presentano le possibilità per scoprire il territorio in 24 o 48 ore – Leggi L’articolo

TURISMO – Azalee in fiore e tulipani, maggio a Villa Taranto è un’esplosione di colori. Il parco tra Intra e Pallanza ha riaperto le porte ai visitatori. Voluto dal capitano scozzese McEacharn rappresenta uno dei gioielli del Verbano – Leggi L’articolo

VALGANNA – Sabato 8 maggio due appuntamenti per scoprire la Valganna. Dal villaggio di Boarezzo e i luoghi “carbonai” del Piambello al Lago di Ganna, fra natura e leggenda. Due proposte di Controvento Trekking – Leggi L’articolo

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – “Se la cultura è il cibo, il libro è il pane”: a Busto Arsizio torna BaBook, festival del libro e dell’editoria. Presentato il ricco e variegato programma di BaBook, il festival del libro e dell’editoria di Busto Arsizio. Tante le realtà culturali e associative coinvolte per il ritorno della rassegna culturale – Leggi L’articolo

TRADATE – La biblioteca Frera riapre le porte dell’aula studio su prenotazione. Da oggi la biblioteca Frera e l’aula studio saranno aperte da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 18 – Leggi L’articolo

LAVENA PONTE TRESA – Riapre la Biblioteca Comunale con la nuova aula studio. A Lavena Ponte Tresa la Cultura riparte dopo lo stop imposto dai lavori, dalla pandemia e dall’alluvione che nel giugno 2020 aveva invaso i locali di via Meneganti – Leggi L’articolo

ARTE

GEMONIO – Domenica 9 maggio riapre al pubblico il Museo Civico Floriano Bodini. Si riapre il portone del Museo Civico Floriano Bodini con la mostra di Mino Ceretti e un nuovo dialogo con i musei del territorio – Leggi L’articolo

VARESE – L’assenza negli scatti di Maurizio Gabbana. Una mostra e un libro per il nuovo progetto artistico del fotografo – Leggi L’articolo

VARESE – Piera Alampi presenta le sue opere nella prima mostra personale. L’artista espone le opere pittoriche e disegni alla Sala Nicolini in una esposizione inedita – Leggi L’articolo

LAGO MAGGIORE – Al Kapannone di Angera la rarissima mostra “Il Dante di Dalì”. » Il Gruppo Caronte torna sul Lago Maggiore – Leggi L’articolo

