A Varese si celebra la Giornata mondiale della Croce rossa

Sabato 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Comitato di Varese, Gazzada e Tradate ha organizzato diverse iniziative per celebrare l’importante ricorrenza che ricorda la data di nascita di Jean Henry Dunant, il fondatore di questo grande movimento internazionale.

Le bandiere della Croce rossa

In questa settimana si possono ammirare oltre 20 bandiere della Croce Rossa sventolare sui pennoni di altrettanti Comuni e istituzioni che hanno aderito alla proposta di innalzare il simbolo dell’associazione.

Le bandiere bianche con la croce rossa sono esposte nelle sedi della Provincia di Varese, della Prefettura, e nei Comuni Varese, Tradate, Gazzada, e ancora Azzate, Bodio Lomnago, Brinzio, Buguggiate, Casciago, Castiglione Olona, Castronno, Daverio, Galliate Lombardo, Lozza, Luvinate, Malnate, Morazzone, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore.

Mercatino di Primavera

Sabato 8 Maggio, il Comitato di Varese tornerà in piazza dopo il periodo di blocchi e chiusure dovute alla pandemia: decine di volontari saranno presenti in corso Matteotti dalle 9 alle 19, per proporre alla cittadinanza una ricca offerta di fiori, erbe aromatiche, riso e tanti prodotti con cui si potrà aiutare la Croce rossa a sostenere le numerose attività che svolge quotidianamente.

Alla mattina inoltre lo staff di infermiere volontarie sarà presente per la misurazione della pressione e della glicemia.

Raccolta alimentare con Coop Lombardia

L’iniziativa è organizzata da Coop Lombardia con Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Lombardia per raccogliere alimenti e beni di prima necessità utili alle famiglie in difficoltà che vengono seguite nel nostro territorio.

I punti raccolta saranno alla Coop di Varese, in via Daverio, e alla Coop di Malnate in via Marconi 11, dalle 9 alle 19. L’iniziativa sarà svolta anche a Luino

Un anno di pandemia raccontato dalla Croce rossa

Sabato 8 maggio alle 18 il Comitato della Croce Rossa di Varese, Gazzada e Tradate, organizzerà un evento online sui suoi canali social (Facebook, Instagram e YouTube) dal titolo “Un anno di pandemia raccontato dalla Croce Rossa di Varese, Gazzada e Tradate: dalla storia all’attualità”.

Il webinar racconterà com’è stata vissuta l’emergenza attraverso le testimonianze dei volontari collegate tra loro da brevi racconti tratti dal libro “Un ricordo di Solferino” scritto da JH Dunant, il fondatore della Croce Rossa.