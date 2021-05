Domenica 8 maggio due appuntamenti per scoprire la Valganna

Boarezzo è il villaggio degli artisti fuori dai soliti sentieri di Varese. Tra boschi di antichi faggi, pitture murali che ritraggono i tipici animali del luogo e gli antichi mestieri, si snoda l’escursione proposta da Controvento Trekking,

E’ “Il borgo dipinto di Boarezzo e i sentieri dei Carbonai” la prima di due proposte per domenica 8 maggio. A guidare i turisti, la Guida Antea Franceschin “Andremo alla scoperta dei sentieri dei Carbonai di inizio secolo. Per vie e mulattiere dimenticate cercheremo le carbonaie, i luoghi nascosti in mezzo al bosco dove si produceva il carbone, un tempo la materia più preziosa per tutti i villaggi montani” si legge sul sito, “La nostra meta sarà la vetta del Monte Piambello (1125 m), un balcone naturale sulla Pianura Padana, che nelle giornate più limpide ci mostrerà il Monte Rosa in tutto il suo splendore, insieme agli Appennini dell’ Oltrepò Pavese e di Piacenza. Lungo il percorso incontreremo anche le fortificazioni della Linea Cadorna, trincee e bunker risalenti alla Prima Guerra Mondiale.”

Il livello di difficoltà è E (Escursionistico, media difficoltà), Dislivello: 550 metri; Lunghezza: 8 km. Trovate tutte le informazioni, costi e metodologia di indicazioni per iscrivervi cliccando qui.

Chi invece preferisce restare in Valle, può partecipare a “Primavera attorno al Lago di Ganna, tra natura e leggenda”, con la guida Paolo Fumagalli, “Festeggiamo la primavera con un’escursione alla scoperta di boschi, specchi d’acqua e leggende all’interno della Riserva Naturale del Lago di Ganna nel Parco Regionale Campo dei Fiori. Un cammino in continuo alternarsi tra aree umide e secche, buio e luce, osservazioni e attività sensoriali, realtà e mito.”

Anche in questo caso una gita di livello E (Escursionistico) medio-facile, con dislivello: 250 m e distanza percorso di 7 km totali trovate tutte le informazioni utili alla partecipazione cliccando qui.