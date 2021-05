La stagione della musica classica riparte da Caravate

Ricomincia dalla chiesa parrocchiale di Caravate la stagione della musica classica nella provincia di Varese, dopo un lungo stop causato dalla pandemia di Covid-19. Sabato 8 maggio dalle ore 20,30 è infatti in programma un concerto con musiche di Pergolesi e Mozart.

Protagonisti della serata saranno il soprano Antonella Romanazzi, il contralto Cecilia Bernini e l’organista Marco Cadario (da sinistra a destra nella foto) che sarà impegnato sull’antico organo “Franzetti 1849” posizionato appunto nella chiesa dei Santi Giovanni Battista e Maurizio. Romanazzi, Bernini e Cadario saranno accompagnati dall’Orchestra Vivaldi di Sondrio (con il proprio quintetto d’archi) che proprio con questo concerto inaugura la sua stagione estiva 2021.

I brani in programma non sono scelti a caso: il programma comprende infatti lo “Stabat Mater” di Pergolesi e tre Sonate da chiesa per organo e archi di Mozart. Una serie di composizioni con cui si vuole rappresentare il passaggio dal tempo del silenzio e dell’ angoscia determinata dal Covid, a un nuovo tempo di risveglio, di speranza e di rinascita. I brani di Mozart, tra l’altro, permetteranno di valorizzare l’antico organo recentemente restaurato.

Il concerto è organizzato grazie all’impegno del Comune e della Parrocchia di Caravate e dalla stessa Orchestra Vivaldi; l’ingresso sarà a offerta libera e all’interno della chiesa saranno osservate strettamente una serie di normative anticontagio.