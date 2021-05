Fine settimana col sole, ma durerà poco

«L’anticiclone risale temporaneamente dal Mediterraneo nel fine settimana, riportando bel tempo primaverile. Da lunedì una bassa pressione si avvicinerà dall’Iberia all’Italia con venti umidi meridionali, nuvole e piogge, più frequenti tra lunedì sera e la giornata di martedì».

È questa la situazione meteo che ci accompagnerà per i prossimi giorni secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Per venerdì “soleggiato con nuvole irregolari in dissoluzione di primo mattino e qualche passaggio nuvoloso. Asciutto. Ventilato da Nord nel pomeriggio”, sabato sono previsti cieli “abbastanza soleggiati con annuvolamenti irregolari al mattino in graduale dissoluzione. Asciutto. Temperature in diminuzione di 1-2°C.”

Domenica “ancora soleggiato ma con velature di nubi alte e più nuvoloso nel pomeriggio e in serata su Piemonte e Lombardia occidentale. Prime piogge entro notte su Ossola, Ticino, Verbano, Lario. Altrove asciutto“.

La tendenza per lunedì lunedì 10: ancora un po’ di sole al mattino all’Est, via via molto nuvoloso con piogge e temporali soprattutto su Verbano, Lario e fascia pedemontana, più diffuse in serata. Martedì 11: molto nuvoloso e instabile con piogge e temporali.