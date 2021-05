Treni, guasto sulla Luino-Gallarate

Problemi nella prima mattina di oggi, venerdì 14 maggio sulla linea Luino-Gallarate-Milano: il treno 25307 non è stato effettuato per un guasto che richiede interventi tecnici straordinari. I viaggiatori diretti a Gallarate possono utilizzare il treno 25399, per quelli diretti a Milano è possibile utilizzare il treno 25309.