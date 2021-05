Bonus Vacanze e turismo, le nuove misure in arrivo per il settore

Nuove risorse in arrivo per il settore turistico. Ecco le misure al vaglio che riguarderebbero il comparto, secondo quanto comunicato dal Ministero del Turismo:

Raddoppiano le risorse, 3,340 miliardi per il settore che si aggiungono al miliardo e 700 milioni del Decreto Sostegni.

Nello specifico:

– Montagna, 100 milioni (creato un fondo presso ministero del Turismo per il sostegno alle imprese all’interno comprensori sciistici); in aggiunta ai 700 milioni del Decreto Sostegno.

– Operatori, 150 milioni (incremento fondo di sostegno per agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico ricettive, guide ed accompagnatori turistici, bus turistici) – Bonus vacanze (esteso utilizzo ad agenzie di viaggio, oltre a hotel, agriturismi, B&B) – Città d’arte, 50 milioni (creato un Fondo presso ministero Turismo per la valorizzazione centri storici)

– Stagionali, 737,6 milioni (riproposte misure Decreto Sostegno ed una tantum di 1.600 euro per soggetti previsti dall’art.10 del DL 41/21. Altra una tantum di pari importo, non cumulabile, per lavoratori stagionali del settore turistico, stabilimenti termali e dello spettacolo)

– Agevolazioni contributive (esonero del versamento dei contributi operatori del turismo e stabilimenti termali e del commercio. Nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale, già fruite nei mesi gennaio, febbraio e marzo del 2021) ù

– Credito d’imposta per canoni locazione, 42,7 milioni (per il settore turistico prorogato fino al 31 luglio per strutture alberghiere, strutture agrituristiche, agenzie di viaggio e tour operator, stabilimenti termali)

– Credito d’imposta bis, 2.259,7 milioni (contributo a fondo perduto per esercenti attività d’impresa con ricavi inferiori a 10 milioni di euro)