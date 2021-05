Twirling Tradate vola alle competizioni nazionali

Le ragazze del Twirling Tradate si sono distinte alle competizioni di serie B e C, staccando il pass per il Campionato Italiano di serie B e C, che si terrà a Cuneo dal 4 al 6 giugno.

La squadra partecipa in serie C nella categoria Duo Junior con Nicole Carraro e Alida Gattuso e con il Gruppo Coreografico Junior. In serie B si qualifica il Team Junior. Finale nazionale di Coppa Italia per Alida Gattuso e Alfano Alessia.