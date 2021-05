Un successo la prima delle Giornate di Primavera del FAI a Villa Panza e Villa Bozzolo

(Nella foto, la prima giornata Fai di Primavera a Villa Della Porta Bozzolo)

Grande successo per la prima delle Giornate di Primavera Fai 2021, in programma il 15 e 16 maggio in quasi tutta Italia – più precisamente quella in area gialla – e perciò anche nei beni Fai della provincia.

Inizialmente in programma il 21 e 22 marzo, rimandate a causa delle direttive sanitarie legate alla diffusione del Covid-19 e ora in pieno svolgimento, hanno visto una grande partecipazione che si è tradotta in molte prenotazioni alle visite guidate, che per le restrizioni della pandemia erano soggette a prenotazione e a contingentamento dei partecipanti, ma che non hanno scoraggiato i tanti visitatori che si sono iscritti fin dalla prima giornata del 15.

COSA SONO LE GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI

Ogni anno, dal 1993, il primo weekend di Primavera i volontari del FAI organizzano una manifestazione nazionale dedicata alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese.

Una grande festa dei Beni Culturali aperta a tutti e alla quale in 27 anni di storia hanno partecipato più di 11 milioni di Italiani che hanno avuto l’opportunità di visitare oltre 13.000 luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in più di 5.000 città di tutta Italia.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera, la scoperta di un luogo speciale dell’immenso patrimonio paesaggistico italiano non è solo un’esperienza che va ad arricchire il bagaglio culturale di ogni visitatore, ma un’occasione straordinaria di incontro tra persone di età, interessi, provenienza diversi unite dal desiderio di conoscere luoghi eccezionali del proprio territorio. Luoghi di cui tornare a fruire come visitatori e sui quali accendere i riflettori affinché possano essere tutelati e valorizzati.

Le Giornate FAI di Primavera coinvolgono ogni anno oltre 40.000 Apprendisti Ciceroni©, studenti delle scuole secondarie di I e II grado che accompagnano nelle visite dei luoghi aperti. Educare al valore del patrimonio d’arte e natura attraverso una formula di partecipazione attiva alla sua cura è certamente uno dei modi più efficaci per risvegliare il proprio impegno civile.

