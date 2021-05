Un weekend a ridipingere il sottopassaggio di Via Milano

Sabato e domenica ci sarà un intervento di riqualificazione del sottopassaggio di viale Milano: ma non sarà il comune a farlo, durante una manutenzione. Saranno invece i militanti varesini di Azione che, armati di pennelli e vernici riporteranno a nuova vita il sottopassaggio che dalle stazioni porta in centrocittà, come modo per sensibilizzare la città.

«Il degrado dei sottopassi di viale Milano ne scoraggia l’utilizzo da parte dei pedoni, costringendoli a preferire l’attraversamento di superficie, più lento e – soprattutto – pericoloso – ha spiegato il candidato Sindaco Carlo Alberto Coletto, nell’illustrare l’iniziativa – Parliamo di un viale trafficato, impensabile immaginare che, nel post covid, con la ripresa in presenza di scuole e uffici, il trasferimento dei bus nella loro sede di origine in piazzale Kennedy, i cittadini utilizzino in massa le strisce pedonali. Noi abbiamo a cuore la città, combattiamo l’incuria e siamo sicuri che con investimenti limitati i sottopassaggi possono essere riqualificati e quindi sfruttati. Partiamo nel nostro piccolo con un’opera volontaria di imbiancatura, un piccolo passo per invertire la rotta».

Si tratta di «Un gesto di enorme importanza per dimostrare alla città, ma in particolare alla giunta comunale che ha deciso di chiudere definitivamente i sottopassaggi nei prossimi mesi, l’insensatezza di una tale scelta, la quale non ha alcuna reale motivazione, se non quella di nascondere alla vista dei cittadini il totale abbandono in cui i sottopassaggi sono stati lasciati in questi ultimi anni, colpevolmente – ha commentato Mauro Gregori, fondatore di La Civica – Ebbene, con questo gesto, si vuole dimostrare che una città può essere ben tenuta e pulita, al servizio della collettività. Una citta’, Varese, che va profondamente riqualificata, non di certo “sigillata” laddove e’ semplicemente piu’ complesso mettere mano e portare gradevolezza. La Civica, favorevole da sempre alla riqualificazione dei sottopassaggi cittadini, e’ a fianco di Azione Varese in questa iniziativa concreta che porta con se anche un alto valore simbolico».