Undici nuovi mezzi ibridi: ora Varese è una delle città con i bus più verdi e più giovani d’Italia

Undici nuovi autobus ibridi sono arrivati a Varese e da oggi entreranno ufficialmente in servizio sulla linea urbana: nuovi mezzi pubblici per la città che verranno affiancati ai nuovi Euro6 già in circolazione, consentendo la dismissione dei vecchi autobus inquinanti.

«Grazie a questa iniziativa da oggi Varese possiede la flotta di trasporto pubblico tra le più giovani in Italia, con un’età media di soli 6,6 anni, circa la metà dell’età media del parco autobus nazionale che è di 12 anni – ha spiegato Marco Regazzoni, portavoce di Autolinee Varesine – Quella varesina è però anche tra le flotte più moderne grazie al nuovo sistema di bigliettazione elettronica che porta a rendere più immediato ed accessibile l’acquisto di biglietti e abbonamenti».

A presentare i nuovi autobus ibridi questo pomeriggio, nel piazzale dell palazzetto dello sport a Masnago c’erano per la giunta Davide Galimberti, sindaco di Varese, Andrea Civati, assessore alla Mobilità, Dino De Simone, assessore all’Ambiente, Fabrizio Lovato, assessore al Turismo, Ivana Perusin assessore al commercio e innovazione. Con loro c’erano anche Angelo Colzani, presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e i dirigenti di Autolinee Varesine, tra cui il presidente Paolo Laudi.

Presenti infine Michele Maldini, direttore commerciale clienti pubblici di EvoBus Italia e Giovanni Becattini, amministratore delegato di Aep Ticketing Solutions insieme a due rappresentanti della politica Romana che hanno reso possibile, con i finanziamenti, questo “upgrade” in senso ambientale degli autobus di città: il senatore, e presidente della commissione Trasporti nonchè ex viceministro nel dicastero, Salvatore Margiotta e il senatore varesino Alessandro Alfieri.

OLTRE 5 MILIONI DI FINANZIAMENTO DA ROMA PER RENDERE VARESE UNA DELLE CITTA’ PIU’ VERDI PER I BUS ORBANI: E’ LA PRIMA IN ITALIA AD AVERLI OTTENUTI

L’iniziativa infatti è stata possibile anche grazie al finanziamento di oltre 5 milioni che il Comune di Varese ha ottenuto nell’ambito del “Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile” contenuto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In questo documento si incaricava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), insieme a quelli per lo Sviluppo Economico ed dell’Economia e delle Finanze, la definizione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi a beneficio dei comuni capoluogo di città, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Da qui la decisione dell’amministrazione di investire parte di queste risorse, circa due milioni, per rinnovare gli autobus che circolano in città scegliendo tecnologie innovative e sostenibili. «Oggi Varese compie un enorme passo avanti non solo in termini di trasporto pubblico ma anche ambientali – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Un grande cambiamento in fatto di mobilità sostenibile è stato possibile grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto che ci hanno consentito l’acquisto di questi 11 autobus ecologici. E nei prossimi mesi, grazie alle risorse ottenute andremo a sostituire con nuovi mezzi anche gli altri Euro6».

«Una nuova iniziativa concreta della nostra amministrazione che guarda con attenzione all’ambiente, alla mobilità, alla qualità della vita dei cittadini, all’innovazione e al turismo – aggiungono gli assessori Civati, De Simone e Lovato – Avere una flotta di autobus con queste caratteristiche ci consente di essere al passo con le altre grandi città europee e di insistere sulle politiche per la mobilità e la sostenibilità che stiamo praticando dal primo giorno della nostra amministrazione».

Quattrocento tonnellate di CO2 risparmiate all’anno, 4 tonnellate di inquinanti atmosferici in meno come il PM10 e il pericoloso NOx. Sono questi i dati che i nuovi bus consentiranno di far raggiungere a Varese in favore dell’aria e dell’ambiente: la flotta di bus ecologici sostituirà altrettanti vecchi pullman in servizio dal 2008, consentendo un risparmio di circa 150mila litri di gasolio, una quantità di carburante che, non venendo bruciata dai nuovi autobus, consentirà di raggiungere prestazioni ambientali di grande importanza per la città.

CHI SI MUOVE IN BUS VA IN MERCEDES

I nuovi mezzi in servizio da oggi sulle linee urbane di Varese città sono undici Mercedes Citaro. I nuovi Mercedes montano una motorizzazione Euro 6 a tecnologia ibrida che abbatte sensibilmente i consumi. «I nostri archivi dicono che la prima vettura “con la stella” fu consegnata ad Autolinee Varesine nel 1993» spiega il direttore commerciale clienti pubblici di EvoBus Italia, Michele Maldini, per il quale «in poco meno di trent’anni da quel momento si contano ben 125 vetture consegnate all’azienda, di cui 100 a marchio Mercedes-Benz e 25 a marchio Setra, consolidando così una partnership basata su stima reciproca e serietà».

NON SOLO RISPARMIO ENERGETICO: ORA TUTTI I BUS HANNO LA POSSIBILITA’ DI PAGARE CON CARTA DI CREDITO IL BIGLIETTO

Ma l’innovazione del trasporto pubblico cittadino passa anche dal nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica, già implementato da alcuni mesi grazie al fornitore AEP Ticketing Solutions. «Siamo contenti di aver potuto collaborare con una delle aziende più dinamiche del territorio e di essere riusciti, assieme, ad aver attivato uno dei primi sistemi del progetto BELL di Regione Lombardia, arricchendolo, in più, del pagamento con carta bancaria EMV – ha commentato Giovanni Becattini, amministratore delegato di Aep Ticketing Solutions – Questo sistema, che va ad aggiungersi ai numerosi altri da noi realizzati in Italia e all’estero, può accettare anche carte virtualizzate su smartphone permettendo, dunque, di lasciare a casa le carte fisiche».

Abbonamenti e carnet possono essere caricati sul tesserino “Muoversi a Varese”, che si può richiedere e gestire interamente online, da validare ad ogni viaggio; i biglietti di corsa semplice acquistati a terra presentano ora un QR code, da scansionare ad ogni salita a bordo sotto le validatrici nero/verdi; infine, è possibile acquistare i medesimi biglietti anche a bordo, semplicemente appoggiando la carta bancaria contactless sulle validatrici.

«ll futuro è adesso – hanno detto i rappresentati di Autolinee Varesine – ma altre importanti novità, nei prossimi mesi, riguarderanno anche le linee extraurbane gestite dall’azienda».