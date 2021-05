Vaccinazioni over80: all’hub di Saronno senza appuntamento o con prenotazioni per il domicilio

L’hub vaccinale all’ex Pizzigoni a Saronno da qualche settimana sta lavorando a pieno regime con cinque postazioni attive che portano all’inoculazione quotidiana di oltre 600 dosi.

Nonostante il ritmo costante di questa fase massiva, al Comune di Saronno sono pervenute segnalazioni che confermano che molti over 80 non hanno mai ricevuto la chiamata o l’sms con l’appuntamento per la vaccinazione.

«In accordo con il personale medico ed infermieristico impegnato al centro vaccinale di via Parini – commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Ilaria Pagani, delegata del sindaco Augusto Airoldi– ricordiamo che gli over 80 che non hanno aderito alla prima campagna vaccinale anti-covid di febbraio e coloro che ancora non sono stati chiamati nonostante la registrazione al primo portale di Regione Lombardia, potranno vaccinarsi recandosi semplicemente, senza appuntamento, presso l’ex Pizzigoni, muniti di tessera sanitaria e documento d’identità».

Per quanto riguarda gli anziani con problemi di mobilità, è possibile attivare la vaccinazione a domicilio rivolgendosi al proprio medico di base, che potrà effettuare una segnalazione all’ufficio Ats competente, oppure chiamando il numero verde 800.894.545 per fissare direttamente un appuntamento.

Per informazioni ulteriori, è sempre attiva la linea di Saronno Amica, che da molti mesi svolge un importante lavoro di supporto per l’Amministrazione comunale: dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì anche dalle 19 alle 20 (02 82398518).