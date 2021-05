Vandali in azione a Sesto Calende, abbattuti i cartelloni della chiesetta San Vincenzo

(foto gruppo Facebook Sesto Calende News)

Vandali ancora una volta in azione all’oratorio di San Vincenzo a Sesto Calende. Il bel tempo dello scorso weekend primaverile non ha portato solo tanti turisti sul Lago Maggiore, dove tra l’altro si sono svolte anche le giornate del FAI, ma anche malintenzionati che, come testimoniato da queste foto postate sul gruppo Facebook Sesto Calende News, hanno abbattuto e sradicato i cartelloni alla chiesetta (sconsacrata) realizzata alla fine dell’undicesimo secolo.

Non si tratta della prima volta che l’oratorio di San Vincenzo viene presa di mira, forse anche a causa della sua posizione isolata all’ingresso dei boschi sestesi: l’anno scorso, durante il primo lockdown, furono infatti danneggiate le luci tricolore installate dalla Pro Loco.