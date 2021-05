A Varese arriva il Borgosesia, “set point” salvezza per i biancorossi

La notizia dell’annullamento dei playout ha cambiato le prospettive di questo finale di stagione per il Varese, che vede più vicino – anche se non ancora matematico – l’obiettivo salvezza. Domenica 23 maggio (ore 16.00) al “Franco Ossola” arriverà il Borgosesia attualmente ultimo in classifica, e i biancorossi potrebbero dare una bella spallata per poter godere con minore pressione questo finale di stagione.

Non vuole però rilassatezza nei suoi ragazzi mister Ezio Rossi, che si aspetta buone prestazioni per il resto della stagione: «La squadra deve raggiungere la salvezza e farlo nel miglior modo possibile. Il nostro obiettivo non è ancora raggiunto, vogliamo lasciarci dietro sei squadre. Chi, come me, ci terrebbe a proseguire un percorso in questa società, deve dimostrare la sua volontà anche in queste ultime gare. Ripeto che questa è una piazza unica in tutta la categoria, che offre un’opportunità che non trovi da altre parti, almeno al nord Italia».

Venendo alla partita, l’allenatore biancorosso non si fida del Borgosesia, ultimo ma combattivo: «Per noi questo è un “set point”, che vogliamo sfruttare. Non sarà facile perché creano tanto in fase offensiva, giocano e rischiano, noi dobbiamo sfruttare i difetti che hanno, sapendo però di dover fare attenzione. Ho già detto ai ragazzi di essere pronti ad affrontare una partita difficile».

