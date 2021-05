Varese – Legnano, il derby da non sbagliare

Il Varese sta lottando per la salvezza, il Legnano rincorre ancora il sogno playoff. Biancorossi e lilla hanno obiettivi differenti ma il derby di domenica 2 maggio (ore 15.00) al “Franco Ossola” mette in palio punti molto importanti per la classifica del Girone A di Serie D.

Le due squadre arrivano all’appuntamento da cammini differenti. Se il Varese, dopo il lungo stop per Covid, ha giocato quattro gare nelle ultime due settimane, il Legnano non scende in campo dal 18 aprile, quando vinse in casa del Sestri Levante. I lilla arrivano da tre vittorie di fila – tutte per 2-0 – e sembrano aver trovato il giusto assetto per poter lanciare la volata alla corsa playoff.

Il Varese invece è ancora in lotta per evitare la zona retrocessione e l’ultimo successo in casa del Vado sembra aver riportato il sereno in casa biancorossa dopo due sconfitte di fila.

A livello tattico il Varese dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2 che sta dando buone risposte a mister Ezio Rossi. Rientrerà dalla squalifica capitan Donato Disabato ma mancherà – oltre ai tanti infortunati – Giulio Ebagua, che dovrà scontare il secondo turno di stop dei tre comminati dal giudice sportivo. Il Legnano di mister Marco Sgrò invece punterà ancora sulla forza del suo attacco con Bingo, Braidich, Gasparri e Cocuzza tutti in campo dal primo minuto.

Ci si aspetta una sfida combattuta, giocata a faccia aperta dalle due contendenti, che si affronteranno consapevoli di aver pochissimo margine di errore. La nota negativa sarà l’assenza del pubblico, che avrebbe dato a questa gara una cornice ancora più bella.

